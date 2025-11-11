Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:57, 11 ноября 2025Мир

Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

Представитель АдГ Фронмайер: Россия не представляет угрозы для Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

Представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер заявил, что Россия не представляет угрозы для ФРГ. Слова политика приводит TRT Deutsch.

Фронмайер также высказался в защиту поездок представителей его партии в Россию.

«Когда мы совершаем такие поездки, речь идет о сохранении каналов связи открытыми», — сказал он.

Политик назвал ошибочным мнение, что конфликт на Украине можно решить отправкой большого числа оружия Киеву.

Ранее депутат бундестага Райнер Ротфусс рассказал, что партийная делегация «Альтернативы для Германии» прибудет с визитом в Россию с 13 по 16 ноября. Поездка направлена на поддержание двустороннего диалога.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Правоохранители разберутся в обрушении на машины горнолыжного комплекса в Подмосковье

    Туристы сорвались со склона в ущелье в российском регионе

    Валя Карнавал показала внешность на детском фото

    Собчак ответила на слух о возможности переезда в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости