10:28, 11 ноября 2025Силовые структуры

Попытка найти друга закончилась для россиянина сроком

Уфимец отправил тезке детское порно и получил 4 года условно
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно уфимца, который отправил незнакомцу детское порно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина пытался подружиться со своим тезкой в сети, но выбрал для этого весьма странный способ. Он начал присылать собеседнику огромное количество порнографии, в том числе с участием детей. Получатель сообщений обратился в полицию.

На суде уфимец во всем сознался. Ему смягчили срок из-за наличия инвалидности и ребенка на иждивении.

Ранее в Мурманской области задержали 27-летнего россиянина, обвиняемого по уголовному делу о госизмене.

