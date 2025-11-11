Попытка найти друга закончилась для россиянина сроком

Уфимец отправил тезке детское порно и получил 4 года условно

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно уфимца, который отправил незнакомцу детское порно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина пытался подружиться со своим тезкой в сети, но выбрал для этого весьма странный способ. Он начал присылать собеседнику огромное количество порнографии, в том числе с участием детей. Получатель сообщений обратился в полицию.

На суде уфимец во всем сознался. Ему смягчили срок из-за наличия инвалидности и ребенка на иждивении.

