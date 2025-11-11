Перевод денег на Украину закончился для россиянина делом о госизмене

В Мурманской области 27-летнего россиянина задержали за перевод денег ВСУ

В Мурманской области задержали 27-летнего россиянина, обвиняемого по уголовному делу о госимзене. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Причиной уголовного дела стали денежные переводы, осуществленные задержанным в 2022 и 2023 годах в фонд помощи Украине. Злоумышленник через мобильное приложение дважды переводил деньги на счета украинских националистических вооруженных формирований. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — пожизненное заключение.

