09:29, 11 ноября 2025

Перевод денег на Украину закончился для россиянина делом о госизмене

В Мурманской области 27-летнего россиянина задержали за перевод денег ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Мурманской области задержали 27-летнего россиянина, обвиняемого по уголовному делу о госимзене. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Причиной уголовного дела стали денежные переводы, осуществленные задержанным в 2022 и 2023 годах в фонд помощи Украине. Злоумышленник через мобильное приложение дважды переводил деньги на счета украинских националистических вооруженных формирований. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, — пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу о госизмене гражданин РФ Денис Лобов попросил суд заменить ему наказание и освободить из колонии.

