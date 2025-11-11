Посол России в Индии назвал главное условие мира на Украине

Конфликт на Украине мог бы завершиться в считаные дни при восстановлении диалога между Россией, Европейским союзом (ЕС) и НАТО. Об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в разговоре с изданием Press Trust of India.

По словам дипломата, европейский «антироссийский крестовый поход» стал главным барьером на пути к миру.

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что российско-украинский конфликт фундаментально изменил Европу. По ее словам, наступил момент, когда это противостояние должно закончиться. Однако мир должен оказаться всесторонним, прочным и устойчивым. В частности, Киеву необходимы гарантии безопасности.

Министр убеждена, что без учета мнения Украины мир невозможен, а в самой Европе не может быть безопасности без европейцев. Майнль-Райзингер пообещала, что ее страна не прекратит поддерживать Украину.