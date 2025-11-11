Посольство России: Надеемся, в Гааге заметят попытки Киева столкнуть НАТО с РФ

Россия рассчитывает, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Украины втянуть НАТО и королевство в прямое военное столкновение с Россией. Так сорванный план Киева по угону МиГ-31 прокомментировало посольство России в Гааге в своем Telegram-канале.

«Подобные безрассудные действия, последствия которых крайне сложно было бы предсказать, представляют реальную угрозу для европейской безопасности», — подчеркнули в дипмиссии.

В российском посольстве также обратили внимание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на сообщения ФСБ о том, что организаторы операции рассчитывали нанести отравляющие вещества на кислородную маску летчика.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали, что украинская разведка с помощью Британии пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» еще осенью 2024 года.

Когда командир воздушного судна отказался сотрудничать, спецслужбы избрали целью штурмана. Киев планировал направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.