Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 11 ноября 2025Мир

Посольство России прокомментировало сорванный план Киева по угону МиГ-31

Посольство России: Надеемся, в Гааге заметят попытки Киева столкнуть НАТО с РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ymblanter / Wikimedia

Россия рассчитывает, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Украины втянуть НАТО и королевство в прямое военное столкновение с Россией. Так сорванный план Киева по угону МиГ-31 прокомментировало посольство России в Гааге в своем Telegram-канале.

«Подобные безрассудные действия, последствия которых крайне сложно было бы предсказать, представляют реальную угрозу для европейской безопасности», — подчеркнули в дипмиссии.

В российском посольстве также обратили внимание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на сообщения ФСБ о том, что организаторы операции рассчитывали нанести отравляющие вещества на кислородную маску летчика.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали, что украинская разведка с помощью Британии пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» еще осенью 2024 года.

Когда командир воздушного судна отказался сотрудничать, спецслужбы избрали целью штурмана. Киев планировал направить самолет в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский спецназ готовится к захвату судов и нефтяных вышек. Тайные морские операции против России начнут при одном условии

    Зеленский приехал в Херсон

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости