Пострадавший описал момент обрушения горнолыжного комплекса под Москвой

Мужчина получил травму ног при сносе горнолыжного комплекса в Красногорске
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Прохожий получил травму ног при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. В беседе с «Осторожно, новости» пострадавший описал момент обрушения здания.

Россиянин рассказал, что проходил мимо горнолыжного комплекса, когда там проводились работы по сносу. Сначала он услышал громкий звук, а затем ему на ноги посыпались обломки здания.

«У меня какие-то порезы, один просто ушиб (...) Сразу боль не почувствовал, только потом вызвал скорую. Шел по улице к машине каршеринга, смотрю, думал взрыв. Я обернулся, как в кино, на меня полетели камни. Только потом увидел на видео, что они скинули эту конструкцию», — вспомнил мужчина.

Сейчас россиянин хромает на одну ногу. Пострадавший намерен обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что обломки сносимого горнолыжного комплекса «Снежком» выбили окна в домах и повредили десятки автомобилей. Видео с обрушением башни появилось в сети.

