Правоохранители разберутся в обрушении на машины горнолыжного комплекса в Подмосковье

В Подмосковье следователи возбудили дело после обрушения горнолыжного комплекса

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после обрушения сносимого в Красногорске горнолыжного комплекса «Снежком». Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Дело возбудили по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»). На месте работают следователи и криминалисты.

В результате падания частей строения повреждения получили припаркованные автомобили, уточнила Врадий. Количество пострадавших уточняется.

Инцидент попал на видео.