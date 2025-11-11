Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 11 ноября 2025Мир

Президент Чехии призвал отвечать России силой

Глава Чехии Павел призвал отвечать силой на нарушения РФ воздушного пространства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Чехии Петр Павел призвал отвечать силой на якобы нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО. Слова политика приводит издание Ceske Noviny.

Павел отметил, что альянс необязательно будет сбивать российские самолеты при каждом нарушении воздушного пространства одной из стран-членов. Однако, по его словам, подобное решение станет «необходимым» в случае дальнейшего повторения подобных инцидентов.

«[Россия] проверяет, как работает противовоздушная оборона отдельных государств, как работает объединенная система ПВО НАТО, насколько мы полны решимости противостоять ей ради собственной защиты», — утверждает чешский лидер.

Павел добавил, что, по его мнению, Россия не колебалась бы ни минуты, если бы ее воздушное пространство нарушил самолет одной из стран НАТО.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО «всей своей силой» ответит на возможные нарушения европейского воздушного пространства со стороны России. Политик назвал подобные инциденты «безрассудными, опасными и совершенно неприемлемыми».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости