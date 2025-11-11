Президент Чехии призвал отвечать России силой

Глава Чехии Павел призвал отвечать силой на нарушения РФ воздушного пространства

Президент Чехии Петр Павел призвал отвечать силой на якобы нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО. Слова политика приводит издание Ceske Noviny.

Павел отметил, что альянс необязательно будет сбивать российские самолеты при каждом нарушении воздушного пространства одной из стран-членов. Однако, по его словам, подобное решение станет «необходимым» в случае дальнейшего повторения подобных инцидентов.

«[Россия] проверяет, как работает противовоздушная оборона отдельных государств, как работает объединенная система ПВО НАТО, насколько мы полны решимости противостоять ей ради собственной защиты», — утверждает чешский лидер.

Павел добавил, что, по его мнению, Россия не колебалась бы ни минуты, если бы ее воздушное пространство нарушил самолет одной из стран НАТО.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО «всей своей силой» ответит на возможные нарушения европейского воздушного пространства со стороны России. Политик назвал подобные инциденты «безрассудными, опасными и совершенно неприемлемыми».