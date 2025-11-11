Мир
Президент Сирии высказался о террористическом прошлом

Президент Сирии аш-Шараа заявил, что его связи с Аль-Каидой остались в прошлом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Khalil Ashawi / File Photo / Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа высказался о своих связях с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация), заявив, что они остались в прошлом. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, что этот вопрос остался в прошлом», — сказал он. Политик подчеркнул, что не обсуждал этот вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Вместо этого речь на переговорах шла об инвестициях в будущее Сирии, чтобы страна «более не воспринималась в качестве угрозы безопасности».

Аш-Шараа также добавил, что не имеет никакого отношения к совершенным «Аль-Каидой» терактам 11 сентября 2001 года в США. Он отметил, что «скорбит о каждом погибшем».

Ранее встречу Трампа с бывшим джихадистом аш-Шараа объяснили необходимостью «теплых объятий». По данным Sky News, США считают, что Аш-Шараа как глава переходного правительства «имеет наибольшие шансы сохранить целостность Сирии и не допустить ее скатывания к гражданской войне».

