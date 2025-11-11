Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

При ударе ВСУ по предприятию в Оренбургской области пострадал человек

Человек пострадал при ударе ВСУ по предприятию в Оренбургской области, находящемся почти в полутора тысячах километрах от границы. Об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«В результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия в регионе пострадал один человек. В данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Глава области также обратился к местным жителям и напомнил о запрете снимать и выкладывать в интернет кадры работы ПВО и перемещения беспилотников.

Об ударе по предприятию в Оренбургской области стало известно ранее 11 ноября. Промышленный объект, местонахождение которого не раскрывается, получил повреждения. На место падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб, добавил глава области.