Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 11 ноября 2025Россия

Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

При ударе ВСУ по предприятию в Оренбургской области пострадал человек
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Человек пострадал при ударе ВСУ по предприятию в Оренбургской области, находящемся почти в полутора тысячах километрах от границы. Об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«В результате вражеской попытки нарушить работу промышленного предприятия в регионе пострадал один человек. В данный момент ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Глава области также обратился к местным жителям и напомнил о запрете снимать и выкладывать в интернет кадры работы ПВО и перемещения беспилотников.

Об ударе по предприятию в Оренбургской области стало известно ранее 11 ноября. Промышленный объект, местонахождение которого не раскрывается, получил повреждения. На место падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб, добавил глава области.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости