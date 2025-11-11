Ценности
09:48, 11 ноября 2025

Прямой эфир боя прервался из-за случайного обнажения груди рестлерши на ринге

Прямой эфир боя прервался из-за конфуза с одеждой рестлерши Шарлотты Флэр
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Craig Ambrosio / WWE / Getty Images

Прямой эфир боя прервался из-за случайного конфуза с одеждой американской рестлерши Шарлотты Флэр. Об этом сообщает Us Weekly.

39-летняя спортсменка появилась на ринге в бюстгальтере и трусах, украшенных сияющими стразами и оформленными ярко-зелеными лямками. Кроме того, на ней были сапоги с высокими голенищами и наколенники.

По информации издания, в течение боя с австралийской рестлершей Савелиной Фанин, выступающей под псевдонимом Ния Джекс, Флэр несколько раз поправляла верх костюма прежде, чем прямой эфир отключали от трансляции. Отмечается, что именно в эти моменты камеры фиксировали частичное обнажение груди знаменитости.

Ранее сообщалось, что известный американский баскетболист Чарльз Баркли навсегда отказался от трусов по неожиданной причине.

Свежая Россия
    Все новости