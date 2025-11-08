Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:45, 8 ноября 2025Ценности

Известный баскетболист навсегда отказался от трусов по неожиданной причине

Баскетболист Чарльз Баркли понял, что трусы — это не необходимость, и сжег их
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shanna Lockwood / USA TODAY Sports / Reuters

Известный американский баскетболист Чарльз Баркли навсегда отказался от трусов по неожиданной причине. Его слова цитирует People.

Во время программы Monday Night Football игрок в американский футбол Пейтон Мэннинг поинтересовался у 62-летнего спортсмена, действительно ли он сжег все свое нижнее белье 30 лет назад. Баркли, в свою очередь, не стал уходить от вопроса. «Да, я понял, что нижнее белье — это не необходимость. Я устроил большой пожар», — признался мужчина.

В сентябре российские мастера педикюра раскрыли мерзкую подробность про клиентов. Специалистки рассказали, что летом женщины приходили к ним на процедуры без нижнего белья. В то же время мастера отметили, что мужчины, которые также посещали процедуры, трусы не надевали.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назначил заместителя секретаря Совбеза России

    МИД Украины назвал условия завершения конфликта с Россией

    Известный баскетболист навсегда отказался от трусов по неожиданной причине

    Назван фаворит матча Кубка России между «Динамо» и ЦСКА

    Москвичка 22 года не ела свинину и случайно нарушила правило

    «Вампиршу» с катаной приговорили к 25 годам тюрьмы

    На стоящем у порта Сочи пароме Seabridge начала заканчиваться еда

    Очевидица рассказала о вылетевшей в окно женщине при взрыве в доме под Тулой

    ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы для кредита Киеву

    В Москве началось прощание с телеведущим Юрием Николаевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости