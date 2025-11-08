Известный баскетболист навсегда отказался от трусов по неожиданной причине

Баскетболист Чарльз Баркли понял, что трусы — это не необходимость, и сжег их

Известный американский баскетболист Чарльз Баркли навсегда отказался от трусов по неожиданной причине. Его слова цитирует People.

Во время программы Monday Night Football игрок в американский футбол Пейтон Мэннинг поинтересовался у 62-летнего спортсмена, действительно ли он сжег все свое нижнее белье 30 лет назад. Баркли, в свою очередь, не стал уходить от вопроса. «Да, я понял, что нижнее белье — это не необходимость. Я устроил большой пожар», — признался мужчина.

