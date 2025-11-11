Раскрыто влияние мощнейшей вспышки на Солнце на Землю и людей

Синоптик Леус: Вспышки на Солнце могут повлечь возмущения геомагнитного поля

Сама по себе мощнейшая вспышка, произошедшая на Солнце, никак не повлияет на Землю и людей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Тем не менее, по его словам, потенциально она может стать причиной магнитных бурь.

«Сама вспышка ни на что не влияет, если иметь в виду планету и людей, — сказал эксперт. — На Солнце есть зоны солнечных пятен, где накапливается энергия. И время от времени эта энергия вырывается вместе с солнечным веществом в космическое пространство. Если это облако перемещается и попадает в окрестности Земли, начинаются возмущения геомагнитного поля».

Леус объяснил, что чем больше интенсивность вспышки, тем выше вероятность того, что солнечное вещество окажется плотным и станет причиной магнитных бурь.

«Будет ли так в этот раз, пока непонятно — прошло слишком мало времени с момента вспышки, чтобы определить, куда направляется облако солнечной плазмы. По предварительным данным, оно все же заденет Землю, но как сильно это повлияет на магнитосферу нашей планеты, пока неизвестно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что на Солнце в понедельник, 10 ноября, произошла мощнейшая вспышка класса X1.21. Ученые уточнили, что, в отличие от вчерашней вспышки, текущая достигла уровня, больше похожего на плато, чем на пик, что всегда указывает на сильный выброс плазмы.