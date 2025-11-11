Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 11 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Раскрыто влияние мощнейшей вспышки на Солнце на Землю и людей

Синоптик Леус: Вспышки на Солнце могут повлечь возмущения геомагнитного поля
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

Сама по себе мощнейшая вспышка, произошедшая на Солнце, никак не повлияет на Землю и людей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Тем не менее, по его словам, потенциально она может стать причиной магнитных бурь.

«Сама вспышка ни на что не влияет, если иметь в виду планету и людей, — сказал эксперт. — На Солнце есть зоны солнечных пятен, где накапливается энергия. И время от времени эта энергия вырывается вместе с солнечным веществом в космическое пространство. Если это облако перемещается и попадает в окрестности Земли, начинаются возмущения геомагнитного поля».

Леус объяснил, что чем больше интенсивность вспышки, тем выше вероятность того, что солнечное вещество окажется плотным и станет причиной магнитных бурь.

«Будет ли так в этот раз, пока непонятно — прошло слишком мало времени с момента вспышки, чтобы определить, куда направляется облако солнечной плазмы. По предварительным данным, оно все же заденет Землю, но как сильно это повлияет на магнитосферу нашей планеты, пока неизвестно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что на Солнце в понедельник, 10 ноября, произошла мощнейшая вспышка класса X1.21. Ученые уточнили, что, в отличие от вчерашней вспышки, текущая достигла уровня, больше похожего на плато, чем на пик, что всегда указывает на сильный выброс плазмы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости