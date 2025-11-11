Россия пообещала достойный ответ на запрет ЕК выдавать гражданам страны многократные визы

МИД РФ пообещал достойный ответ на запрет ЕК по визам для россиян

Россия пообещала достойный ответ на запрет Еврокомиссии (ЕК) выдавать россиянам многократные шенгенские визы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, его слова передает РИА Новости.

При этом Любинский подчеркнул, что ответные меры не обязательно будут зеркальными. По его словам, РФ оценит последствия «визового безумия» и будет реагировать, исходя из этого.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ, которые ранее приезжали в европейские страны с деньгами, сравнимо с самоубийством для ЕС. Она указала на растущие расходы Европы из-за содержания нелегальных мигрантов и поддержки Украины.