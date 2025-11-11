Путешествия
16:14, 11 ноября 2025
Путешествия

Россия пообещала достойный ответ на запрет ЕК выдавать гражданам страны многократные визы

МИД РФ пообещал достойный ответ на запрет ЕК по визам для россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Россия пообещала достойный ответ на запрет Еврокомиссии (ЕК) выдавать россиянам многократные шенгенские визы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский, его слова передает РИА Новости.

При этом Любинский подчеркнул, что ответные меры не обязательно будут зеркальными. По его словам, РФ оценит последствия «визового безумия» и будет реагировать, исходя из этого.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ, которые ранее приезжали в европейские страны с деньгами, сравнимо с самоубийством для ЕС. Она указала на растущие расходы Европы из-за содержания нелегальных мигрантов и поддержки Украины.

