Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

Турагент Новоселова: Новогодний тур в Египет будет стоить от 170 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Недельный новогодний тур в Египет будет стоить минимум 170 тысяч рублей на двоих. Стоимость пляжного отдыха на январские праздники раскрыла aif.ru турагент с пятнадцатилетним стажем, основатель и директор турагентства Алевтина Новоселова.

Собеседница издания посоветовала соотечественникам быстрее определяться с планами на Новый год, так как в декабре, по ее словам, даже горящие туры на море будет найти непросто.

«Для примера: еще две-три недели назад тур в Эмираты на одного стоил 400 тысяч рублей, сегодня — уже 460 тысяч рублей», — предупредила турагент.

Туристам, которые хотят погреться на солнце и поездить на экскурсии, Новоселова предложила ОАЭ, Катар (тур туда обойдется от 350 тысяч рублей за двоих на неделю) и Оман (от 250 тысяч рублей за двоих на неделю). В этих странах сейчас комфортная температура — около 20-22 градусов тепла.

Для путешественников, которые предпочитают пляжный отдых, подойдут Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий и Куба. Кроме того, популярен Китай — на местный курорт Хайнань есть прямые рейсы из России. Эксперт пояснила, что зимой туда ездят не купаться, а для оздоровления, поэтому цены держатся на среднем уровне. Семидневный отдых с завтраками обойдется от 200 тысяч рублей на двоих.

Ранее аналитики сервиса «Авиасейлс» назвали самые популярные зарубежные направления для отдыха на Новый год. Лидерами оказались Таиланд, Узбекистан и Турция.

