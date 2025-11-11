Россияне вернутся в Советский Союз

Пользователи «Одноклассников» увидят кулинарное шоу о вкусах разных эпох

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги третьего сезона конкурса концепций онлайн-шоу «БлогШоу». Среди победителей — популярный автор ОК из столицы Сибири Алена Коваленко. Она предложила идею кулинарного шоу, которое отправит зрителей в путешествие по разным историческим периодам страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пользователи смогут увидеть все серии проекта в группе автора и в официальном сообществе «Хобби-шоу» в ОК. Премьера состоится 11 ноября. Алена Коваленко, автор группы «Мама готовит», назвала свое медитативное кулинарное шоу «Вкус эпохи». Каждый из трех эпизодов посвящен определенному историческому периоду — царской России, Советскому Союзу и современности. Дореволюционную эпоху, по замыслу автора, представят через ботвинью с рыбой, советское время предложат почувствовать через печеночный торт, а с современной кухней познакомят во время приготовления тыквы, фаршированной гречкой и телятиной.

Автор предлагает зрителям не только приготовить аутентичные блюда, но и погружает аудиторию в атмосферу эпохи. В каждом эпизоде будет свой звездный гость — народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов, актриса сериалов «Трудные подростки» и «Жить жизнь» Анастасия Крылова и шеф-повар крупнейшего ресторанного холдинга России Сергей Сущенко.

«Задумывая это шоу, мне хотелось через кухню, достоверные факты и увлекательный сторителлинг погрузить зрителя в культурный контекст и быт различных эпох отечественной истории, передать атмосферу выбранного времени. Я выбрала для проекта максимально медитативный и познавательный фокус», — поделилась Коваленко.

На конкурс «БлогШоу» в этом году поступило 146 заявок — вдвое больше, чем в 2024 году. Наряду с Коваленко победителями стали популярные блогеры ОК — дуэт авторов «Автобродяги» с реалити-шоу о гостеприимстве и Виктория Нагорная с семейным психологическим шоу.