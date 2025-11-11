Россия
00:36, 11 ноября 2025Россия

Россиянка получила жуткие ожоги из-за пробегающего котенка

В Липецкой области женщина поскользнулась на котенке и получила ожоги
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Жительница Липецкой области попала в больницу с ожогами 30 процентов тела после того, как опрокинула на себя кастрюлю щей, поскользнувшись на котенке. Об этом сообщает местный портал GOROD48.

По данным издания, инцидент произошел в городе Данков. Женщина рассказала, что несла только что приготовленную кастрюлю щей и споткнулась на котенке. В итоге содержимое оказалось на женщине.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение с обожженными туловищем, руками и ногами. Врачи напоминают о том, что необходимо быть осторожными в быту.

Ранее в Абакане пришедшие в кинотеатр зрители получили ожоги глаз из-за горящей бактерицидной лампы, которая работала на протяжении всего сеанса. По словам очевидцев, в зале была полная посадка, никто даже не догадывался о такой опасности.

