Российские войска начали охват еще одной части украинских бойцов в ДНР

Марочко: ВС России начали охват бойцов ВСУ у Николаевки в ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали охват украинских бойцов, находящихся у Николаевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«ВС РФ расширили зону контроля в данном районе, а также начали охват украинской группировки в районе Николаевки», — отметил он.

Российские войска продвигаются в северной части ДНР в районе Часова Яра — города, который является важным рубежом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске. Украинские военные попадают в плен уже на подходе к городу.

