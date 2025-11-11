Российские войска начали охват еще одной части украинских бойцов в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России начали охват украинских бойцов, находящихся у Николаевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«ВС РФ расширили зону контроля в данном районе, а также начали охват украинской группировки в районе Николаевки», — отметил он.

Российские войска продвигаются в северной части ДНР в районе Часова Яра — города, который является важным рубежом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в ВСУ сообщили о полном окружении подразделений в Красноармейске. Украинские военные попадают в плен уже на подходе к городу.