Российский «Ансат-М» представят на Dubai Airshow

«Ростех» представит импортозамещенный вертолет «Ансат-М» на Dubai Airshow

Импортозамещенную версию российского вертолета «Ансат-М» впервые представят за рубежом в ходе международной выставки Dubai Airshow 2025. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«Еще одной мировой премьерой станет легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М" холдинга "Вертолеты России" в импортозамещенном облике с российскими двигателями ВК-650В производства Объединенной двигателестроительной корпорации», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» отметили, что «Ансат-М» получил новые бортовые системы и обновленный фюзеляж. Вертолет отличается высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в своем классе.

В октябре «Вертолеты России» представили медицинский «Ансат» на международной выставке China Helicopter Exposition 2025 в Китае.

В сентябре стало известно, что «Ансат» с двигателями ВК-650В совершил первый полет. В ходе испытаний экипаж оценил устойчивость и управляемость импортозамещенного вертолета.