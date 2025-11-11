Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:34, 11 ноября 2025Наука и техника

Российский «Ансат-М» представят на Dubai Airshow

«Ростех» представит импортозамещенный вертолет «Ансат-М» на Dubai Airshow
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Импортозамещенную версию российского вертолета «Ансат-М» впервые представят за рубежом в ходе международной выставки Dubai Airshow 2025. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«Еще одной мировой премьерой станет легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М" холдинга "Вертолеты России" в импортозамещенном облике с российскими двигателями ВК-650В производства Объединенной двигателестроительной корпорации», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» отметили, что «Ансат-М» получил новые бортовые системы и обновленный фюзеляж. Вертолет отличается высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в своем классе.

Материалы по теме:
Вертолет Ми-8: производство и боевое применение. Почему «восьмерку» прозвали «вертолетом 100 профессий»
Вертолет Ми-8: производство и боевое применение.Почему «восьмерку» прозвали «вертолетом 100 профессий»
11 октября 2024
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

В октябре «Вертолеты России» представили медицинский «Ансат» на международной выставке China Helicopter Exposition 2025 в Китае.

В сентябре стало известно, что «Ансат» с двигателями ВК-650В совершил первый полет. В ходе испытаний экипаж оценил устойчивость и управляемость импортозамещенного вертолета.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Больше не тратим деньги на Украину». Трамп заявил о конце финансирования Киева

    Туристка побывала в российском городе и описал его фразой «немало маргинальных личностей»

    Сенат США принял решение на фоне приостановки правительства

    Золото подорожало на новостях из США

    Токаев сделал «исключительное» заявление о Путине

    Бывшего главу департамента культуры Москвы захотели лишить миллиарда рублей

    Трамп пожаловался на невозможность принять Си Цзиньпина в Белом доме

    Прохор Шаляпин назвал себя нищим и признался в классовой зависти к Собчак

    Российский «Ансат-М» представят на Dubai Airshow

    В России заявили об осознании Западом важного факта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости