В российской школе девятиклассник напал с ножом на сверстника

В Московской области ссора двух школьников закончилась ножевым ранением

В Московской области полиция выясняет обстоятельства конфликта между подростками, который привел к ранению школьника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального МВД.

По информации следствия, 10 ноября в школе поселка Дружба между двумя девятиклассниками случилась ссора. В какой-то момент один из них выхватил нож и нанес сопернику колотое ранение. После этого он продолжил угрожать пострадавшему ножом.

Полицейские опросили участников конфликта в присутствии их законных представителей. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

