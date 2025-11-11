Российский вуз выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка

В Бурятии вуз наказали за выдачу мигрантам поддельных документов о знании языка

В Бурятии вуз выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Речь идет об университете в Улан-Удэ. Он выдавал иностранным гражданам документы о знании русского языка, истории и законов. При этом должными знаниями мигранты не обладали, отмечает канал. Впоследствии документы были использованы в качестве основания для получения патентов (по ним в России работают граждане стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, однако которые не входят в ЕАЭС — для граждан последних наличие патента не требуется).

Нарушения были выявлены в ходе проверки — некоторые из получивших бумаги мигрантов не смогли подтвердить знание русского языка. После этого вуз обязали устранить недостатки в работе.

Ранее в Ярославле прошел масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе мероприятий, проводимых силовиками, несколько десятков человек выстроили перед хостелом. В результате рейда были выявлены несколько нарушителей. Им выписали административные протоколы.