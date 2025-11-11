Россия
Российского школьника регулярно поджидали после уроков и толпой избивали одноклассники

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

В Уфе ученика третьего класса регулярно поджидали после уроков и толпой избивали сверстники. Об этом пишет Ufa1.ru.

По словам матери пострадавшего, одноклассники поджидали мальчика на территории образовательного учреждения после окончания уроков или в туалете, а затем набрасывались толпой.

«На общем собрании учитель это подтвердил, просил родителей этих детей прекратить, но все становится только хуже», — рассказала женщина.

Она также предоставила видео, на котором видно, как выйдя во двор школы, сверстники замахиваются на ее сына мешком со сменкой. Как уверяет мать мальчика, родители нападающих детей якобы поощряют такие действия.

Ситуацию прокомментировала директор школы Алла Ягудина. По ее словам, никакого буллинга нет, а происходящее она назвала «конфликтом интересов» между устоявшимся коллективом и новичком, который «ведет себя самонадеянно».

«Вспомните себя, каким вы были в школе. Он не забитый, так скажем. Милый мальчишка. Просто умеет отвечать. Вот и все. Да ничего, помирятся», — сказала Ягудина.

Директор образовательного учреждения также заявила, что ролик с избиением якобы тайком снимала мать пострадавшего мальчика вместо того, чтобы вступиться за него.

По факту произошедшего в школе проводится проверка. К ней, в частности, подключилась прокуратура российского региона.

Ранее в Калининграде подростки толпой избили 13-летнего школьника у памятника танку Т-34 на улице Генерала Соммера. Мальчик пытался отбиться и сломал левую руку.

