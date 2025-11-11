«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в обтягивающем топе

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в обтягивающем спортивном топе серого цвета и обтягивающих леггинсах. Известно, что на нее подписаны более 992 тысяч подписчиков.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», показала фото в топе с несколькими вырезами. Шмидт написала, что ей исполнилось 27 лет, и она отмечала свой день рождения.