Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:45, 12 ноября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в обтягивающем топе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в обтягивающем спортивном топе серого цвета и обтягивающих леггинсах. Известно, что на нее подписаны более 992 тысяч подписчиков.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», показала фото в топе с несколькими вырезами. Шмидт написала, что ей исполнилось 27 лет, и она отмечала свой день рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи раскрыли подробности о подрыве ребенка на замаскированной под купюру бомбе

    Страна Европы решила помешать экспорту российского газа в другие страны

    Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

    Водителей легковушек стали штрафовать на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

    Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

    Стало известно о возможном внешнем вмешательстве при авиакатастрофе в Грузии

    Озвучена версия о причинах вторжения «инопланетного корабля» в Солнечную систему

    Магнитная буря «планетарного масштаба» обрушилась на Землю

    Сирия заявила о нужде в поддержке России

    Российский командир рассказал об удерживавшем лесополосу наемнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости