Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:49, 11 ноября 2025Спорт

Сбежавший из СССР ради НХЛ Могильный оценил включение в хоккейный Зал славы

Россиянин Могильный был официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dave Sandford / Getty Images

Бывший российский нападающий Александр Могильный был официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Церемония прошла 10 ноября. Могильный пропустил мероприятие, но выступил с речью по видео. Хоккеист передал привет всем присутствующим из Хабаровска. «Я безмерно благодарен не только за сегодняшние почести, но за все то хоккейное путешествие, которое привело меня сюда», — заявил он.

О включении Могильного в Зал славы стало известно 25 июня. Могильный заявил, что счастлив быть частью такой великой организации, и поблагодарил как российских, так и товарищей по команде НХЛ.

Могильный уехал из СССР ради карьеры в НХЛ. Он выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси Девилс» в сезоне-1999/2000. Кроме того, хоккеист завоевал золото в составе сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и на чемпионате мира 1989-го.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина целый год вербовала пилотов для угона МиГ-31. Летчику предлагали отравить командира экипажа и присылали фото с горой денег

    Главу евродипломатии призвали вернуться в школу из-за незнания истории

    Германия задумала увеличить финансирование помощи Украине

    Москвичке ампутировали кисти рук из-за связывания

    В московском ТЦ открыли бордель

    Кит чуть не проглотил ныряльщицу и попал на видео

    Ставку по семейной ипотеке в России захотели повысить до 12 процентов

    Раскрыт самый полезный метод приготовления кофе

    В ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте появились жертвы

    В России объяснили попытку Украины угнать носитель гиперзвуковых «Кинжалов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости