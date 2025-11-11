Бывший СССР
Сдачу в плен 25 морпехов ВСУ в Димитрове сняли на видео

Появилось видео сдачи в плен 25 морпехов ВСУ в Димитрове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Появилось видео сдачи в плен 25 морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград) российским бойцам. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В ролике объясняется, что военные из 38-й бригады морской пехоты ВСУ оказались в окружении и из их радиоперехватов стало понятно, что они готовы сложить оружие. После этого на их позиции были сброшены листовки с призывом сохранить себе жизнь и выйти с поднятыми руками. Противник воспользовался предложением.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий попал в плен и смог убедить пятерых бойцов ВСУ сложить оружие. «Он во время обстрела сумел их переговорить, и в итоге они ему сдались», — рассказал военкор Пегов.

