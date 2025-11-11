Сенат США принял решение на фоне приостановки правительства

Сенат США проголосовал за госбюджет для завершения шатдауна правительства

Американские сенаторы провели финальное голосование по вопросу формирования государственного бюджета. Эта мера может положить конец временной приостановке работы правительства США (шатдауна — прим. «Ленты.ру»). Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

Из результатов голосования следует, что голосов за оказалось большинство — значения распределились в пропорции 60 против 40. Как отметили в пресс-службе сената, законопроект поддержали восемь представителей демократической партии или независимых сенаторов. Согласно их данным, один республиканец отдал голос против.

Ранее стартовала процедура голосования о бюджете США. Дальнейшим шагом станет поступление проекта в палату, после чего его положат на стол американскому лидеру Дональду Трампу.

Незадолго этого глава Белого дома допустил скорое завершение шатдауна в США. Приостановка работы правительства началась 1 октября и стала самой длинной за всю историю. Сенат не смог прийти к консенсусу в вопросе бюджета из-за разногласий между демократами и республиканцами относительно финансирования системы здравоохранения.