Сенат США принял решение на фоне приостановки правительства

Сенат США проголосовал за госбюджет для завершения шатдауна правительства
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американские сенаторы провели финальное голосование по вопросу формирования государственного бюджета. Эта мера может положить конец временной приостановке работы правительства США (шатдауна — прим. «Ленты.ру»). Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает РИА Новости.

Из результатов голосования следует, что голосов за оказалось большинство — значения распределились в пропорции 60 против 40. Как отметили в пресс-службе сената, законопроект поддержали восемь представителей демократической партии или независимых сенаторов. Согласно их данным, один республиканец отдал голос против.

Ранее стартовала процедура голосования о бюджете США. Дальнейшим шагом станет поступление проекта в палату, после чего его положат на стол американскому лидеру Дональду Трампу.

Незадолго этого глава Белого дома допустил скорое завершение шатдауна в США. Приостановка работы правительства началась 1 октября и стала самой длинной за всю историю. Сенат не смог прийти к консенсусу в вопросе бюджета из-за разногласий между демократами и республиканцами относительно финансирования системы здравоохранения.

