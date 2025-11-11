«Северо-восточный маньяк» признался в десятке новых преступлений

В Москве маньяк Еланцев признался в 15 новых изнасилованиях

В Москве 73-летний Николай Еланцев, известный как «северо-восточный маньяк», признался в 15 новых изнасилованиях. Об этом сообщает НТВ.

Мужчина дал подробные показания, однако после судебного заседания пенсионера отпустили домой из-за истечения срока давности новых преступлений. Правоохранители выяснили, что данные изнасилования были совершены с 1992 по 2003 годы на территории Восточного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Северного и Центрального административных округов Москвы.

Мужчина уже был осужден за другие эпизоды изнасилований, которые он совершал в тот же период. Чаще всего Еланцев подыскивал жертв в северо-восточных районах Москвы, в частности, недалеко от улицы Академика Королева. Он орудовал в домах около телецентра и Останкинской башни, в синей униформе и кепке, как у коммунальщика или лифтера.

Ранее сообщалось, что родственник одной из пострадавших от Виталия Манишина, известного как «политеховский маньяк», решил обжаловать его приговор.