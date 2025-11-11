Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:52, 11 ноября 2025Бывший СССР

Силовики сообщили о деморалилизованных бригадах ВСУ

ТАСС: ВСУ сосредоточили 8 бригад у Хатнего в Харьковской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили восемь бригад у Хатнего в Харьковской области, однако они деморализованы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что также к указанному населенному пункту перебросили несколько отрядов Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«В районе Хатнего у ВСУ сосредоточено достаточно сил и средств для удержания обороны. На данном участке присутствует как минимум восемь бригад ВСУ, и это не считая погранотрядов ГПСУ. (…) Морально-психологическое состояние этих бригад — вопрос отдельный», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВСУ отправили в Купянск подкрепление из семи женщин. Они служили в украинской армии операторами беспилотников.

