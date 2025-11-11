Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:17, 11 ноября 2025Из жизни

Сотни кошек захватили майнинговую криптоферму и лишили ее владельца миллионов долларов

В Китае 200 бездомных кошек захватили майнинговую криптоферму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shchipkova Elena / Shutterstock / Fotodom

На одной из китайских криптоферм в автономном районе Внутренняя Монголия кошки стали причиной падения производительности. Об этом сообщает паблик StoryTime в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

При проверке оборудования выяснилось, что причиной снижения производительности стали бездомные кошки. Они захватили майнинговый цех и устроились на теплых видеокартах, которые использовали в качестве обогревателей. Владелец предприятия, оказавшийся любителем животных, решил не прогонять кошек, а организовал для них отдельное помещение с 200 греющимися лежанками. При этом вторжение кошек привело к миллионным убыткам.

«Это мило и трогательно, но эти "лежанки" буквально стоили нам миллионов долларов», — пояснил один из работников. Он отметил, что каждая занятая кошкой видеокарта представляла собой мощное и дорогостоящее оборудование для добычи криптовалюты. История получила широкий резонанс в социальных сетях после публикации фотографий животных, мирно спящих на компьютерных комплектующих.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Ранее житель Сингапура спас уличную кошку от поймавшего ее питона. При этом в своем посте мужчина извинился перед питоном, которого лишил ужина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Бразильский футболист назвал условие для ухода из «Зенита»

    Курс доллара повысили

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости