19:44, 11 ноября 2025

Союзник США заявил о желании улучшить отношения с Россией

Посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ заявил о желании восстановить отношения стран
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Ли Сок Пэ

Ли Сок Пэ . Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Новый посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ во время вступления в должность заявил о намерении активно способствовать восстановлению корейско-российских отношений. Слова дипломата приводит «Ёнхап».

«Я собираюсь применить свой опыт, а также те уроки, которые я получил в мой первый срок службы в качестве посла в России. Я намерен приложить все усилия, чтобы поддерживать взаимодействие между Москвой и Сеулом в стабильном русле и заложить основы для скорейшего восстановления отношений стран», — отметил посол.

Как отмечает агентство, до этого Ли Сок Пэ занимал различные должности в дипломатических миссиях Южной Кореи в России, в том числе был генеральным консулом во Владивостоке. Он свободно говорит на русском языке, поскольку работал переводчиком на одном из саммитов.

29 октября журнал Politico сообщил, что Южная Корея не оказывает Украине прямой военной помощи, так как стремится сохранить возможность восстановления отношений с Россией в будущем.

Кроме того, более 100 южнокорейских общественных организаций направили в администрацию президента Ли Чжэ Мена петицию, в которой потребовали восстановить авиасообщение с Россией.

