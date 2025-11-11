Мир
13:02, 11 ноября 2025

Стали известны детали взрыва в Исламабаде

Geo: Взрыв у здания суда в Исламабаде совершил террорист-смертник
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Waseem Khan / Reuters

Взрыв у здания суда в пакистанском Исламабаде совершил террорист-смертник. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Geo.

«Взрыв, совершенный террористом-смертником в федеральной столице во вторник, по данным источников в полиции, унес жизни по меньшей мере 5 человек, 21 получил ранения», — говорится в публикации.

По данным правоохранителей, взорвался припаркованный возле здания автомобиль.

Ранее в Нью-Дели у выхода из станции метро «Красный Форт» взорвался автомобиль, пострадали 24 человека. Позднее выяснилось, что взрыв совершил террорист-смертник.

Свежая Россия
