Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 11 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о новых успехах ВС России в Харьковской области

ВС России продвинулись в Волчанске и западнее Синельниково в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные достигли новых успехов в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

Сообщается, что армия РФ наступает в Волчанске. Также российские подразделения продвинулись западнее Синельниково и на хатненском участке фронта.

Собеседник Telegram-канала вместе с тем заявил, что российские военнослужащие отбили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Харьковской области. Он добавил, что Киев перебрасывает резервы на данное направление.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске Харьковской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский спецназ готовится к захвату судов и нефтяных вышек. Тайные морские операции против России начнут при одном условии

    Зеленский приехал в Херсон

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости