Стало известно о новых успехах ВС России в Харьковской области

ВС России продвинулись в Волчанске и западнее Синельниково в Харьковской области

Российские военные достигли новых успехов в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

Сообщается, что армия РФ наступает в Волчанске. Также российские подразделения продвинулись западнее Синельниково и на хатненском участке фронта.

Собеседник Telegram-канала вместе с тем заявил, что российские военнослужащие отбили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Харьковской области. Он добавил, что Киев перебрасывает резервы на данное направление.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске Харьковской области. Об этом рассказали в российских силовых структурах.