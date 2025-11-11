Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 11 ноября 2025Бывший СССР

ВСУ начали массово сдаваться в плен в Харьковской области

ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Продолжается массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Волчанске. За сутки в плен взяты четыре военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады», — сообщил собеседник.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, что взятие Волчанска и другого города Харьковской области — Купянскаармией России станет тяжелейшим ударом для Вооруженных сил Украины. По его словам, этим откроется путь Российской армии на Харьков.

До этого военный эксперт Андрей Марочко объявил, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют около 20 процентов Волчанска.

Свежая Россия
Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина пыталась угнать российский истребитель МиГ-31. Самолет с «Кинжалом» хотели направить к военной базе НАТО

    Раскрыты предпочтения поколений в России в выборе отдыха

    Москвичи будут работать рекордно мало предстоящей зимой

    Раскрыто настоящее влияние пропуска завтрака на здоровье

    Знакомый Усольцева оценил версию о побеге бесследно пропавшей в тайге семьи в Таиланд

    Новую войну на Ближнем Востоке предрекли

    Создатели российского самолета резко ухудшили его характеристики

    Перевод денег на Украину закончился для россиянина делом о госизмене

    В Раде признали потерю Красноармейска

    Раскрыта роль Bellingcat в попытке угона российского истребителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости