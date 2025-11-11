ВСУ начали массово сдаваться в плен в Харьковской области

ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Продолжается массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Волчанске. За сутки в плен взяты четыре военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады», — сообщил собеседник.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, что взятие Волчанска и другого города Харьковской области — Купянска — армией России станет тяжелейшим ударом для Вооруженных сил Украины. По его словам, этим откроется путь Российской армии на Харьков.

До этого военный эксперт Андрей Марочко объявил, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют около 20 процентов Волчанска.

