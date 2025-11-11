Стало известно о плане Евросоюза по вступлению Украины

Politico: В ЕС разрабатывают план по подготовке Украины к вступлению

В Европейском союзе (ЕС) разрабатывают план, который позволит Украине приступить к подготовке к вступлению в объединение без необходимости согласия всех государств-членов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что предыдущая заявка Киева на вступление в ЕС была заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Идея состоит в том, чтобы сделать как можно больше, не дожидаясь результатов. Затем, когда у Венгрии больше не будет права вето, мы сможем действовать без промедления», — сказано в публикации.

При этом сообщается, что европейские лидеры рассчитывают на то, что после предстоящих парламентских выборов в Венгрии весной 2026 года Орбан будет отстранен от власти.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не допустит вступления Украины в Европейский союз (ЕС). «И поскольку вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в Евросоюзе, Украина не будет членом Европейского союза», — объяснил Сийярто.