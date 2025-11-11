Наука и техника
05:17, 11 ноября 2025

Стало известно о вероятном закрытии последнего вертолетного завода в Британии

FT: Британия оказалась под угрозой закрытия последнего вертолетного завода
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Anthony Harvey / Reuters

Последний вертолетный завод Британии, который принадлежит итальянскому оборонному холдингу Leonardo, рискует закрыться из-за многолетнего отсутствия государственных контактов. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Роберто Чинголани.

По данным газеты, это может произойти в случае, если предприятие не получит контракт на миллиард фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру»), который отведут на замену выведенных из эксплуатации боевых вертолетов Соединенного Королевства.

Как уточняется, речь идет о заводе Leonardo в Йовиле, что в графстве Сомерсет. По словам гендиректора, компания «не может субсидировать Йовил вечно», поскольку уже 14 лет она не получала никаких контрактов от британского правительства. Чинголани отметил, что не так давно поддерживал контакт с министром обороны Великобритании Джоном Хили для поддержания движения по процессу, поэтому они ожидают решения по финансированию до конца текущего года.

Ранее The Telegraph писал, что в Британии выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия. Данная инициатива принадлежит руководству Министерства обороны Великобритании.

