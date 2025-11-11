Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:37, 11 ноября 2025Бывший СССР

Токаев сделал «исключительное» заявление о Путине

Токаев: США и Европа признают роль России и Путина в решении мировых проблем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

США, Китай, страны Европы и Азии признают роль России и ее президента Владимира Путина в решении мировых проблем. Неожиданное заявление сделал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье для «Российской газеты».

«Мне довелось провести содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, главами стран Европы, Азии и Африки. Многие из них находятся на разных полюсах геополитического спектра, но все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении проблем международных отношений», — заявил он.

Токаев подчеркнул, что преодолеть все противоречия современного мира без участия РФ не представляется возможным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о завершении подготовки к визиту Токаева в Россию. Он также отметил, что Казахстан остается особым, привилегированным партнером и очень важной для России страной.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Больше не тратим деньги на Украину». Трамп заявил о конце финансирования Киева

    Туристка побывала в российском городе и описал его фразой «немало маргинальных личностей»

    Сенат США принял решение на фоне приостановки правительства

    Золото подорожало на новостях из США

    Токаев сделал «исключительное» заявление о Путине

    Бывшего главу департамента культуры Москвы захотели лишить миллиарда рублей

    Трамп пожаловался на невозможность принять Си Цзиньпина в Белом доме

    Прохор Шаляпин назвал себя нищим и признался в классовой зависти к Собчак

    Российский «Ансат-М» представят на Dubai Airshow

    В России заявили об осознании Западом важного факта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости