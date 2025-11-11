Мир
06:29, 11 ноября 2025

Трамп обвинил французов в неуважении к США

Трамп обвинил французов в несправедливом отношении к США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обвинил французов в неуважении к США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Глава государства признался, что поддерживает возможность обучения китайских студентов в американских вузах. Ведущая отметила, что китайцы, в отличие от французов, могут шпионить и красть интеллектуальную собственность США.

«А вы думаете, что французы лучше? Я в этом не уверен. У нас было много проблем с французами, которые нас несправедливо облагают налогами на наши технологии, взимают 25 процентов налога на американские товары», — ответил Трамп.

Ранее президент США рассказал о действиях Вашингтона в случае войны. «Я не хочу участвовать в войнах. Но если я окажусь в состоянии войны, то мы победим быстро, и это будет жестоко», — выразил уверенность он.

