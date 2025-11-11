Трамп пожаловался на невозможность принять Си Цзиньпина в Белом доме

Трамп заявил о невозможности принять Си Цзиньпина в Белом доме из-за планировки

Нынешняя планировка Белого дома не позволяет провести прием председателя КНР Си Цзиньпина или иное государственное мероприятие. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News выразил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», — объяснил американский лидер.

Ранее стало известно, что Трамп, вероятно, назовет новый бальный зал в Белом доме в честь самого себя. Новый бальный зал планируется построить на месте Восточного крыла Белого дома. Строительство оценивается примерно в 300 миллионов долларов (24,3 миллиарда рублей).