Трамп заявил о сильном ударе США по европейской стране

CNBC: Швейцария пытается убедить США снизить 39-процентные пошлины

Власти США и Швейцарии приблизились к подписанию соглашения о снижении 39-процентных пошлин, которые глава Белого дома Дональд Трамп ввел против этой европейской страны в августе 2025 года. Об этом сообщил CNBC.

По словам Трампа, США нанесли очень сильный удар по Швейцарии, но он хочет, чтобы она продолжала успешно работать и была очень хорошим союзником.

По словам источников, близких к ходу переговоров, тариф на швейцарские товары может быть снижен до 15 процентов. Есть версия, что соответствующее соглашение заключат в течение нескольких недель. Министр экономики этого европейского государства Ги Пармелен отказался комментировать эту ситуацию, но заявил каналу, что «находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти США, включая торгового представителя США Джеймисона Грира».

Между тем американские пошлины вызвали смятение в Швейцарии, чьи основные статьи экспорта включают часы, ювелирные изделия, машины, шоколад, электронику, а также химическую и фармацевтическую продукцию. Генеральный директор швейцарского производителя часов класса люкс Breitling заявил CNBC, что пошлина «ужасна» для Швейцарии.

В конце октября сообщалось, что Трампу удалось обрушить экспорт такого предмета роскоши, как швейцарские часы. В сентябре 2025 года поставки этой продукции на внешний рынок рухнули на 3,1 процента.