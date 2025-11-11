Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 11 ноября 2025Экономика

Трамп заявил о сильном ударе США по европейской стране

CNBC: Швейцария пытается убедить США снизить 39-процентные пошлины
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти США и Швейцарии приблизились к подписанию соглашения о снижении 39-процентных пошлин, которые глава Белого дома Дональд Трамп ввел против этой европейской страны в августе 2025 года. Об этом сообщил CNBC.

По словам Трампа, США нанесли очень сильный удар по Швейцарии, но он хочет, чтобы она продолжала успешно работать и была очень хорошим союзником.

По словам источников, близких к ходу переговоров, тариф на швейцарские товары может быть снижен до 15 процентов. Есть версия, что соответствующее соглашение заключат в течение нескольких недель. Министр экономики этого европейского государства Ги Пармелен отказался комментировать эту ситуацию, но заявил каналу, что «находится в постоянном контакте с соответствующими органами власти США, включая торгового представителя США Джеймисона Грира».

Между тем американские пошлины вызвали смятение в Швейцарии, чьи основные статьи экспорта включают часы, ювелирные изделия, машины, шоколад, электронику, а также химическую и фармацевтическую продукцию. Генеральный директор швейцарского производителя часов класса люкс Breitling заявил CNBC, что пошлина «ужасна» для Швейцарии.

В конце октября сообщалось, что Трампу удалось обрушить экспорт такого предмета роскоши, как швейцарские часы. В сентябре 2025 года поставки этой продукции на внешний рынок рухнули на 3,1 процента.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский спецназ готовится к захвату судов и нефтяных вышек. Тайные морские операции против России начнут при одном условии

    Зеленский приехал в Херсон

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости