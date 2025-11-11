Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:50, 11 ноября 2025Путешествия

Туристка побывала в российском городе и описал его фразой «немало маргинальных личностей»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянка побывала в Казани и осталась довольна российским городом, однако описала самую популярную улицу фразой «немало маргинальных личностей». Впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

«Что нас удивило — самая популярная улица города достаточно грязная, здесь немало маргинальных личностей, сидящих и даже лежащих на скамейках. На улице много урн, но они быстро заполняются, своевременно их не чистят, мусор к вечеру валяется рядом», — объяснила автор материала.

При этом она отметила, что в Казани множество интересных достопримечательностей, музеев, а также мест, где можно вкусно и недорого поесть.

Ранее российская путешественница Саша Коновалова рассказала об интересующих иностранцев вопросах о родине. Она подчеркнула, что общалась преимущественно с жителями теплых стран — Турции, Египта, Таиланда и прочих.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Больше не тратим деньги на Украину». Трамп заявил о конце финансирования Киева

    Туристка побывала в российском городе и описал его фразой «немало маргинальных личностей»

    Сенат США принял решение на фоне приостановки правительства

    Золото подорожало на новостях из США

    Токаев сделал «исключительное» заявление о Путине

    Бывшего главу департамента культуры Москвы захотели лишить миллиарда рублей

    Трамп пожаловался на невозможность принять Си Цзиньпина в Белом доме

    Прохор Шаляпин назвал себя нищим и признался в классовой зависти к Собчак

    Российский «Ансат-М» представят на Dubai Airshow

    В России заявили об осознании Западом важного факта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости