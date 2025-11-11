Туристка побывала в российском городе и описал его фразой «немало маргинальных личностей»

Россиянка побывала в Казани и осталась довольна российским городом, однако описала самую популярную улицу фразой «немало маргинальных личностей». Впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

«Что нас удивило — самая популярная улица города достаточно грязная, здесь немало маргинальных личностей, сидящих и даже лежащих на скамейках. На улице много урн, но они быстро заполняются, своевременно их не чистят, мусор к вечеру валяется рядом», — объяснила автор материала.

При этом она отметила, что в Казани множество интересных достопримечательностей, музеев, а также мест, где можно вкусно и недорого поесть.

Ранее российская путешественница Саша Коновалова рассказала об интересующих иностранцев вопросах о родине. Она подчеркнула, что общалась преимущественно с жителями теплых стран — Турции, Египта, Таиланда и прочих.