У популярного певца нашли долг перед налоговой

Фронтмен «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал ФНС более 1,7 миллиона рублей

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Postnews.

Причиной стали непогашенные выплаты по его ИП, общая сумма долга составляет 1 миллион 778 тысяч рублей. Согласно документам, область деятельности Викторова — исполнительские искусства. Отмечается, что в отношении артиста не возбуждено исполнительное производство, однако в случае неуплаты возможна блокировка его счетов.

Ранее стало известно, что Викторов имеет судимость за покупку и использование поддельного водительского удостоверения. По данным Postnews, артист приобрел поддельные права в июне 2022 года, а в августе предъявил их инспектору ГИБДД, после чего выяснилось, что документ был напечатан на принтере.