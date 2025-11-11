Культура
14:33, 11 ноября 2025Культура

У популярного певца нашли долг перед налоговой

Фронтмен «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал ФНС более 1,7 миллиона рублей
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Postnews.

Причиной стали непогашенные выплаты по его ИП, общая сумма долга составляет 1 миллион 778 тысяч рублей. Согласно документам, область деятельности Викторова — исполнительские искусства. Отмечается, что в отношении артиста не возбуждено исполнительное производство, однако в случае неуплаты возможна блокировка его счетов.

Ранее стало известно, что Викторов имеет судимость за покупку и использование поддельного водительского удостоверения. По данным Postnews, артист приобрел поддельные права в июне 2022 года, а в августе предъявил их инспектору ГИБДД, после чего выяснилось, что документ был напечатан на принтере.

