Учитель едва выжил после бритья гениталий

Учитель Винисиус Заккиа едва выжил после бритья из-за заражения стафилококком

Учитель английского языка Винисиус Заккиа из Сан-Паулу, Бразилия, едва выжил после бритья гениталий и промежности. О своем опыте он рассказал в TikTok.

29-летний преподаватель указал, что использовал электробритву для удаления волос и не заметил, что порезался. Через три дня после процедуры он почувствовал боль в указанной области и обратился в больницу. Вначале врачи предположили, что у пациента геморрой, и назначили соответствующее лечение, однако состояние мужчины ухудшилось. Так, у него повысилась температура, усилились боли и появились проблемы с ходьбой.

Медики заподозрили, что у Заккиа развилась гангрена Фурнье (быстро прогрессирующая гангрена мошонки, вызванная инфекцией и имеющая высокий процент летального исхода). Учителю провели экстренную операцию, выяснив, что он заразился метициллинрезистентным золотистым стафилококком, который считается супербактерией из-за устойчивости к большинству антибиотиков.

В общей сложности Заккиа провел в больнице более трех недель и впоследствии отказался от использования острых предметов для удаления волос, способных повредить кожу.

«Я на собственном горьком опыте убедился, что бактерии могут проникнуть через любой микроразрез на любом участке тела. В моем случае, к сожалению, они попали в деликатную зону, что еще больше все усложнило», — заключил он.

В ноябре 2022 года врач общей практики Анастасия Жданова раскрыла россиянам опасные последствия удаления волос с тела.