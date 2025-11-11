Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:40, 11 ноября 2025Ценности

Учитель едва выжил после бритья гениталий

Учитель Винисиус Заккиа едва выжил после бритья из-за заражения стафилококком
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @inglescomzac / TikTok

Учитель английского языка Винисиус Заккиа из Сан-Паулу, Бразилия, едва выжил после бритья гениталий и промежности. О своем опыте он рассказал в TikTok.

29-летний преподаватель указал, что использовал электробритву для удаления волос и не заметил, что порезался. Через три дня после процедуры он почувствовал боль в указанной области и обратился в больницу. Вначале врачи предположили, что у пациента геморрой, и назначили соответствующее лечение, однако состояние мужчины ухудшилось. Так, у него повысилась температура, усилились боли и появились проблемы с ходьбой.

Медики заподозрили, что у Заккиа развилась гангрена Фурнье (быстро прогрессирующая гангрена мошонки, вызванная инфекцией и имеющая высокий процент летального исхода). Учителю провели экстренную операцию, выяснив, что он заразился метициллинрезистентным золотистым стафилококком, который считается супербактерией из-за устойчивости к большинству антибиотиков.

В общей сложности Заккиа провел в больнице более трех недель и впоследствии отказался от использования острых предметов для удаления волос, способных повредить кожу.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Рак можно диагностировать на ранних стадиях. Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
Рак можно диагностировать на ранних стадиях.Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
11 ноября 2022

«Я на собственном горьком опыте убедился, что бактерии могут проникнуть через любой микроразрез на любом участке тела. В моем случае, к сожалению, они попали в деликатную зону, что еще больше все усложнило», — заключил он.

В ноябре 2022 года врач общей практики Анастасия Жданова раскрыла россиянам опасные последствия удаления волос с тела.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Бразильский футболист назвал условие для ухода из «Зенита»

    Курс доллара повысили

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости