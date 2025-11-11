Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады

Скончался экс-депутат Рады, против которого Зеленский ранее ввел санкции

Скончался экс-депутат Верховной Рады Геннадий Балашов (внесен в России в список экстремистов и террористов). Ранее против него Владимир Зеленский ввел санкции, сообщил депутат украинского парламента Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни Геннадий Балашов», — отметил политик.

По данным украинских СМИ, Балашов покинул Украину еще в 2022 году.

В июле этого года Владимир Зеленский ввел санкции против пяти человек, среди которых три его соотечественника и два россиянина. В список, в частности, попали блогер Андрей Серебрянский и предприниматель Геннадий Балашов.

В апреле прошлого года Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов бывшего депутата Верховной Рады Украины Геннадия Балашова.