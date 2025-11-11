Мир
12:33, 11 ноября 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа может быть организован оперативно
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Соединенные Штаты пока что не обращались с запросом на проведение нового телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, однако при необходимости такой контакт может быть организован в кратчайшие сроки. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, не было запросов на разговоры... Еще раз повторяю, при необходимости есть возможность организовать такие разговоры максимально оперативно», — ответил представитель Кремля на соответсвующий вопрос.

Кроме того, Песков уточнил, что во второй половине дня 11 ноября президент Путин проведет международный телефонный разговор, не уточнив при этом с кем. «Мы проинформируем вас, как обычно», — добавил он.

Ранее, 7 ноября, Трамп заявлял, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф высказал мнение, что одним из главных препятствий в урегулировании конфликта на Украине является отсутствие доверия друг к другу у сторон. «Я полагаю, что обе стороны не доверяют друг другу. Это действительно сложная ситуация», — говорил он.

