В Кремле рассказали об интересе в подробностях переговоров Трампа и Токаева

Песков: РФ будет интересно узнать о содержании контактов Токаева и Трампа

России будет интересно узнать о содержании контактов президентов Казахстана и США Касым-Жомарт Токаева и Дональда Трампа от первого лица, во время переговоров в России 11 и 12 ноября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать нашего президента о содержании контактов, которые у него состоялись в Вашингтоне, конечно же, это будет весьма интересно для российской стороны», — рассказал пресс-секретарь российского президента.

Накануне визита Токаев опубликовал свою статью в «Российской газете», где в частности рассказал о развитии сотрудничества с Россией в области логистики, упомянув расширение поставок по коридору «Север-Юг».

Кроме того, президент Казахстана в публикации указал на то, что к президенту России Владимиру Путину в республике относятся с уважением, а русский язык пользуется поддержкой.