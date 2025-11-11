Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:33, 11 ноября 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об интересе в подробностях переговоров Трампа и Токаева

Песков: РФ будет интересно узнать о содержании контактов Токаева и Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

России будет интересно узнать о содержании контактов президентов Казахстана и США Касым-Жомарт Токаева и Дональда Трампа от первого лица, во время переговоров в России 11 и 12 ноября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать нашего президента о содержании контактов, которые у него состоялись в Вашингтоне, конечно же, это будет весьма интересно для российской стороны», — рассказал пресс-секретарь российского президента.

Накануне визита Токаев опубликовал свою статью в «Российской газете», где в частности рассказал о развитии сотрудничества с Россией в области логистики, упомянув расширение поставок по коридору «Север-Юг».

Кроме того, президент Казахстана в публикации указал на то, что к президенту России Владимиру Путину в республике относятся с уважением, а русский язык пользуется поддержкой.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Российская медсестра нашла живого среди «двухсотых» на СВО и спасла его

    Спрос россиян на валюту взлетел

    Сотрудница дома престарелых потратила деньги подопечной на бинго и подделала ее завещание

    Десятки автомобилей повредились после сноса комплекса в Подмосковье и попали на видео

    Депутат Рады переоделся в Зеленского и рассказал о мешках «бабла» у своих друзей

    США потребовали от союзника по НАТО не покупать российские энергоносители

    Свидетелям по делу о бесследно пропавшей в российской тайге семье провели полиграф

    P. Diddy стал помощником тюремного священника

    В зоне СВО заметили «седовласый» танк

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости