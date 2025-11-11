Россия
05:29, 11 ноября 2025

В МИД России раскрыли сроки прибытия саперов из КНДР в Курскую область

МИД РФ: Саперы КНДР начнут работы в Курской области при благоприятных условиях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Саперы из КНДР начнут работы в Курской области при наступлении благоприятных условий. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

«Как только для этого будет создана благоприятная ситуация, сразу начнут», - сказал дипломат.

В начале ноября агентство «Ёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи сообщило, что КНДР начала переброску в Россию тысяч военнослужащих для выполнения восстановительных работ в зоне проведения спецоперации на Украине. Уточнялось, что пять тысяч солдат инженерных войск северокорейской армии займутся восстановлением инфраструктуры. Еще тысяча военных КНДР будет специализироваться на разминировании территорий.

