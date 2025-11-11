Россия
11:50, 11 ноября 2025Россия

В мочевом пузыре жаловавшегося на боли жителя Подмосковья нашли стеклянный предмет

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В подмосковном Красногорске врачи нашли в мочевом пузыре 45-летнего местного жителя пипетку. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, мужчина поступил в урологическое отделение с жалобами на боль и дискомфорт внизу живота. В результате обследование выявило в его мочевом пузыре стеклянный инородный предмет. Как он оказался внутри, пациент объяснить не смог.

По словам заведующего урологическим отделением Красногорской больницы Петра Сысоева, пипетка представляла серьезную опасность. Она могла травмировать слизистую оболочку, вызвать воспаление и инфекцию, а также привести к формированию камней или повредить почки. «Чтобы оценить степень повреждения и извлечь инородное тело, мы выполнили эндоскопическое вмешательство. К счастью, серьезных травм мы не обнаружили, а пипетка успешно была удалена с помощью эндоскопа», — констатировал медик.

Он добавил, что даже при отсутствии выраженных симптомов инородный предмет способен оставаться источником хронического воспаления и болезненных ощущений.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас пациенту лучше, и скоро его выпишут домой.

Ранее из прямой кишки жителя Подмосковья извлекли 10-сантиметровую луковицу. Как стало известно, 48-летний мужчина жаловался на сильную боль и спазмы.

