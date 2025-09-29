10-сантиметровую луковицу извлекли из россиянина

Shot: 10-сантиметровую луковицу извлекли из прямой кишки жителя Подмосковья

10-сантиметровую луковицу извлекли из прямой кишки жителя Подмосковья. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным российского издания, 48-летний мужчина вызвал бригаду медиков к себе домой, он пожаловался на сильную боль и спазмы в области прямой кишки.

Врачи отвезли его в Егорьевскую больницу. Там и обнаружили в пациенте 10-сантиметровую луковицу. Доктора предположили, что если бы гражданин продолжил терпеть, то могла возникнуть инфекция и разорваться стенка кишечника.

Овощ достали из мужчины под общим наркозом. В ближайшее время его выпишут.

Ранее сообщалось, что врачи извлекли огурец из жительницы Уфы после экстремальных интимных практик. Девушка поступила в медучреждение с жалобами на спазмы и боль в заднем проходе. Пациентка пояснила, что использовала съедобное во время близости с молодым человеком.