10:54, 11 ноября 2025Силовые структуры

В московском ТЦ открыли бордель

Полиция ликвидировала бордель в подвале ТЦ на западе Москвы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники полиции ликвидировали притон для занятия проституцией, который находился в подвале торгового центра (ТЦ) на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

Речь идет о ТЦ на улице Барклая. Бордель в подвальном помещении торгового центра открыла 39-летняя приезжая — она выполняла функцию администратора, встречала клиентов и производила расчет с девушками. Женщина уже задержана и отправлена под подписку о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

Трех девушек, которые оказывали в борделе услуги интимного характера, привлекут к ответственности по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ.

