Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 11 ноября 2025Мир

В посольстве США ответили на вопрос о новых переговорах с Россией

Посольство США: Новые консультации с российской стороной пока не запланированы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следующий раунд консультаций по вопросу восстановления работы дипломатических миссий России и США в Москве и Вашингтоне на данный момент не запланирован. Об этом сообщили в американском посольстве, передают «Известия».

«США рассматривают двусторонний канал как конструктивную и постоянную площадку для обсуждения вопросов стабилизации работы наших дипломатических миссий (...). Однако сейчас переговоры в этом формате не запланированы», — пояснили в дипведомстве.

В американском посольстве отметили, что переговоры с российскими коллегами в основном сосредоточены на восстановлении функциональности представительств в Москве и Вашингтоне. Также там указали на то, что в обсуждение сторон не входит вопрос «широкой нормализации или улучшения» двух государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его разговор с государственным секретарем США Марко Рубио прошел в вежливом тоне, однако дальнейшей инициативы от американской стороны по организации саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не последовало.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

    Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

    Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

    Багги влетел в людей в Подмосковье

    В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

    В Великобритании испугались мощи Китая

    Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

    Бывший министр экономики Украины заявил об уходе на фоне дела «кошелька» Зеленского

    Отказ Индии и Китая от российской нефти объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости