В посольстве США ответили на вопрос о новых переговорах с Россией

Посольство США: Новые консультации с российской стороной пока не запланированы

Следующий раунд консультаций по вопросу восстановления работы дипломатических миссий России и США в Москве и Вашингтоне на данный момент не запланирован. Об этом сообщили в американском посольстве, передают «Известия».

«США рассматривают двусторонний канал как конструктивную и постоянную площадку для обсуждения вопросов стабилизации работы наших дипломатических миссий (...). Однако сейчас переговоры в этом формате не запланированы», — пояснили в дипведомстве.

В американском посольстве отметили, что переговоры с российскими коллегами в основном сосредоточены на восстановлении функциональности представительств в Москве и Вашингтоне. Также там указали на то, что в обсуждение сторон не входит вопрос «широкой нормализации или улучшения» двух государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его разговор с государственным секретарем США Марко Рубио прошел в вежливом тоне, однако дальнейшей инициативы от американской стороны по организации саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не последовало.